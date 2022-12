Migliorano le condizioni di Pelé, ma resterà in ospedale

Finalmente una nota positiva per il Brasile e per tutto il mondo del calcio: le condizioni di salute di Pelé migliorano. Non si preannunciano dimissioni imminenti, ma le condizioni di salute di Pelé – ricoverato da due settimane preso l’Ospedale Albert Einstein di San Paolo – sono in miglioramento: “Ora finalmente la nota ufficiale dei sanitari: “Pur senza previsioni di dimissioni, il paziente continua a presentare miglioramenti del suo stato clinico, soprattutto dell’infezione respiratoria, è cosciente e con segni vitali stabili”, si legge nel bollettino medico.

Foto: Pelé Instagram