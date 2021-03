Migliora la situazione al Monopoli: nessun nuovo caso di positività

Attraverso un comunicato ufficiale, il Monopoli fa sapere che, dopo le quattro positività riscontrate nei giorni scorsi, non sono emersi altri casi di Covid-19 nel gruppo squadra, e non è perciò a rischio il match di domani contro il Bisceglie, valevole per la 28a giornata del campionato di Serie C, Girone C. Questa la nota del club: “La S.S. Monopoli 1966 comunica che, a seguito dei test molecolari effettuati nella giornata di ieri, lunedì 1 marzo, non sono state riscontrate ulteriori positività al Covid-19 appartenenti al gruppo squadra. Mercoledì 3 marzo è in programma un nuovo ciclo di tamponi”.