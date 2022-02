Michu svela il futuro di Haaland: “Ci ho parlato e non rimarrà al Dortmund. Gli piace la Spagna”

In pochi ricorderanno Michu per l’esperienza al Napoli, peraltro vissuta più fuori che in campo, ma per Haaland l’attaccante spagnolo era e rimane un idolo.L’attuale direttore sportivo del Burgos ha rilasciato alcune dichiarazioni a Cadena Ser in merito all’attaccante conteso dalle big d’Europa: “Ho incontrato Haaland e ho parlato con lui. Penso che non continuerà a giocare nel Borussia Dortmund. Mi ha dato la sensazione di essere alla ricerca di un progetto sportivo duraturo, una squadra molto forte e competitiva, mi ha detto che gli piace la Spagna. Pensa più al progetto sportivo che all’aspetto economico. Se Mbappé dovesse andare al Real Madrid, credo che il Barça sarebbe un’ottima opzione per lui” .

Foto: sito ufficiale Real Oviedo