Michniewicz (ct Polonia): “Capisco le critiche. Ma ci siamo qualificati e ora ci divertiremo”

Intervenuto in conferenza stampa, il commissario tecnico della Polonia, Czeslaw Michniewicz, ha così parlato dopo la sconfitta indolore con l’Argentina e la qualificazione agli ottavi di finale del Mondiale: “Ci siamo qualificati dopo tanti anni e agli ottavi di finale ci divertiremo. Abbiamo una partita sabato e lì poi potremo anche essere criticati ancora. Capisco le critiche per la brutta partita di stasera. Abbiamo perso e non abbiamo giocato il miglior calcio, ma alla fine abbiamo ha raggiunto l’obiettivo”.

Foto: Michniewicz Instagram