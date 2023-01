MICHEL ADOPO, IL GIUSTIZIERE DI SAN SIRO

Nella notte di San Siro, il Torino ha compiuto un’autentica impresa e battendo il Milan per 1-0, volando così ai quarti di finale di Coppa Italia. Una vittoria da considerare impresa perché gli uomini di Juric hanno lottato in dieci uomini dal 70′ fino al 122′ a causa dell’espulsione di Djdji. Decisiva la rete al 114′ di Michel Adopo sull’assist al bacio di Bayeye. Un gol in formato “Serie C”, la scorsa stagione, infatti, Adopo giocava tra le fila della Viterbese mentre Bayeye vestiva la maglia del Catanzaro.

Michel Adopo è nato a Villeneuve-Saint-George il 19 luglio 2000. Il suo percorso nel mondo del calcio inizia tra le fila della squadra della città natale, al FC Bussy Saint-Georges. Il suo talento è chiaro fin da subito e nel 2013 l’US Torcy decide di prelevarlo per farlo crescere nel proprio settore giovanile. Qui trascorrerà cinque anni, fino al 2018, quando arriva il Torino che lo porta in Italia. Nel settore giovanile granata il difensore vince la Coppa Italia e della Supercoppa Italiana con la Primavera. L’esordio ufficiale in Serie A c’è stato nel 2020, in occasione della vittoria per 2-0 del Torino contro la Roma: in quel caso, il francese è entrato al 95′ al posto di Alejandro Berenguer, poi ripetendosi anche in occasione della sfida di ritorno in campionato, contro i giallorossi.

Dopo aver trovato poco spazio al Torino, in virtù di una scelta tecnica della formazione e di problemi per infortunio, il francese si è trasferito in prestito alla Viterbese, in Serie C, dove ha trovato anche la prima rete da professionista contro il Palermo: nell’anno successivo, le reti sono state addirittura due per il centrocampista e difensore francese che è tornato a giocare in prestito ancora nella formazione summenzionata. L’occasione, per Michel Adopo, arriva nel 2022, quando il difensore gioca gli incontri di pre-campionato con il Torino a causa di vari infortuni e assenze per la formazione granata: dopo aver esordito da titolare in campionato e aver perso il posto a causa dell’arrivo di Schuurs, il difensore ha trovato spazio in Coppa Italia, dove ha realizzato la rete contro il Milan agli ottavi di finale, valevole di vittoria per la formazione granata.

“Il gol? La più bella soddisfazione fin qui nella mia carriera”. Così Adopo ai microfoni di Mediaset dopo l’impresa del suo Torino. E chissà se la notte da giustiziere di San Siro non sia l’inizio di un finale di campionato da protagonista con la maglia granata…

Foto: Twitter Torino