Micai con simpatia e ironia: “Non uscite!”. E posta il video di una sua uscita a vuoto

“Non uscite! Mi raccomando ragazzi, Fidatevi di me”, questo il pensiero di Alessandro Micai pubblicato attraverso i propri canali social in merito all’emergenza Coronavirus. Un messaggio importante, che il portiere della Salernitana ha voluto trasmettere in maniera ironica e simpatica: il numero uno amaranto, nel post su Instagram ha allegato il video di una sua uscita a vuoto, quella nel derby perso contro il Benevento. Un bel modo per sdrammatizzare una situazione non certo semplice per l’Italia intera.

https://www.instagram.com/p/B9oq35yIYoE/

Foto: sito ufficiale Bari