Mexes: “Mi manca la Roma. Quando Sensi veniva in spogliatoio ci diceva sempre la verità”

Intervistato dal sito ufficiale della Roma, l’ex-difensore francese Philippe Mexes ha voluto ha raccontato il suo rapporto con il club giallorosso: “Mi manca la Roma e Roma. I tifosi e l’Olimpico mi sono rimasti nel cuore. Sono stato benissimo a Roma, eravamo un bel gruppo, con alcuni fenomeni come Totti e De Rossi. Siamo riusciti a fare cose buone, con il sostegno dei tifosi. Un bel gruppo il nostro, con tanta determinazione. Siamo partiti con aspettative basse, ma abbiamo raggiunto bei traguardi, sorprendendo tutti, anche i nostri tifosi. A Roma sono arrivato quando c’era ancora Sensi, che poi purtroppo se n’è andato. Me lo ricordo quando entrava nello spogliatoio, con il suo bastone e ci diceva la verità. Nell’intervallo di un derby in cui perdevamo, entrò e dopo aver sbattuto il bastone ci disse: “Ma non vi vergognate?”. Mi rimarrà per sempre impresso quel momento. Sono cambiate troppe cose nel calcio, ora si chiede solo di vincere, i giovani giocano solo per i soldi. Non mi appartiene questa mentalità, ho cercato di dare il massimo sempre. A Roma sono stato più anni e la passione che ho visto a Roma non l’ho vista da nessun’altra parte.”

