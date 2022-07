Intervenuto ai microfoni di Kicker, Thomas Meunier ha parlato anche di Neymar, suo ex compagno nel Paris Saint–Germain: “Devo ammettere che ero un grande fan di Neymar quando giocava per il Barcellona. Se avessi avuto 10 anni, avrei avuto il suo poster nella mia stanza. A Parigi, però, secondo me ha perso la sua magia”.

Foto: Twitter Psg