Meunier al Trabzonspor: “Ci sono stati dei problemi con il Dortmund, lotteremo per la vetta”

Thomas Meunier, 32enne belga di ruolo terzino, si è accasato al Trabzonspor dopo la sua esperienza al Borussia Dortmund. Il giocatore ha parlato così ai microfoni dopo essere arrivato in Turchia:



“Voglio ringraziare i tifosi che sono venuti qui ad accogliermi e il loro interesse in questi giorni . I confronti col club di questi giorni sono stati positivi e ho anche fatto una videochiamata con l’allenatore prima di accettare. I progetti del club mi hanno reso felice, dopodiché non c’è stato bisogno di pensarci troppo. Ho parlato con Denswil, ho guardato la squadra in televisione. La nostra squadra è una squadra che lotta sempre per la vetta, abbiamo vinto il campionato due anni fa. Lotteremo per la vetta. Ultimamente ci sono stati alcuni problemi con il Dortmund e dopo il videoconfronto con il nostro allenatore non ho più avuto grossi dubbi”.

Foto: Instagram Meunier