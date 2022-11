METEORA ALLA FIORENTINA, ORA AL MONDIALE: PEDRO, L’ARABA FENICE BRASILIANA

Il commissario tecnico Tite ha diramato la lista dei convocati del Brasile per il Mondiale in Qatar. E tra gli attaccanti c’è una vecchia conoscenza del calcio italiano: Pedro, attaccante ora in forza al Flamengo che è passato, seppur con appena 59′ minuti all’attivo, dalla Fiorentina.

Attaccante completo, veloce e potente fisicamente, bravo nel gioco aereo, è dotato di un grande senso del goal. Sa anche fornire assist ai compagni oltre che tirare dalla distanza.

Pedro Guilherme Abreu dos Santos, noto come Pedro, è nato il 20 giugno 1997 a Rio de Janeiro. Cresciuto nei settori giovanili di Duquecaxiense e Fluminense, ha esordito in prima squadra il 20 giugno 2016, nella partita di Série A vinta per 2-1 contro il Flamengo. Nel 2017 inizia a trovare più spazio in squadra con buoni risultati, mentre nel 2018 le sue prestazioni migliorano ulteriormente, ma un brutto infortunio al crociato ne blocca la crescita e il suo passaggio in Europa (sulle sue tracce era forte l’interesse del Real Madrid).

Sbarco nel Vecchio Continente solamente rimandato. E, infatti, il 2 settembre 2019, con il Fluminense impegnato nel Campeonato Brasileiro Série A 2019 per non retrocedere, viene ingaggiato dalla Fiorentina, lasciando in questo modo la sua ex squadra ancor più in difficoltà, essendo in quel momento il giocatore ad aver segnato più gol (5) per la formazione di Rio de Janeiro. Il 3 novembre 2019 esordisce in massima serie (oltre che con i viola) in occasione del pareggio per 1-1 contro il Parma rilevando nel finale Kevin-Prince Boateng.

Trovando poco spazio nei mesi successivi, il 23 gennaio 2020 viene ceduto in prestito al Flamengo fino al 31 dicembre 2020. Ha fatto il suo debutto il 4 febbraio, sostituendo Giorgian de Arrascaeta al 65′ contro Resende e segnando il gol del pareggio nella vittoria per 3-1. Con 13 gol, è stato il settimo capocannoniere del campionato, che il Flamengo ha vinto. È stato inutilizzato quando la squadra ha vinto la Supercopa do Brasil contro l’Athletico Paranaense, ma subentrando dalla panchina ha segnato nella vittoria per 5-2 sull’Independiente del Valle nella Recopa Sudamericana. Il 9 dicembre 2020, viene riscattato a titolo definitivo per 14 milioni di euro pagabili in 3 anni, legandosi con i rossoneri sino al 2025.

Dal suo ritorno in Brasile, Pedro è rinato ed è tornato protagonista a suon di gol: 12 reti nella stagione 202o-2021, ben 29 reti nella stagione 2021-2022 con titolo di capocannoniere del campionato carioca. Una rinascita che lo porterà ad essere il volto nuovo della Seleção che si prepara a disputare i Mondiali in Qatar. Il ct Tite, che già lo aveva chiamato a novembre per una gara delle qualificazioni, lo ha riportato nel gruppone in occasione delle amichevoli contro Ghana e Tunisia dove ha trovato anche il gol nell’unico tempo disputato.

Pedro è rinato, ancora una volta. Adesso lo aspetta il Qatar con la maglia del Brasile, e chissà se non sarà la definitiva consacrazione per il centravanti carioca…

