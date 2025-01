Messina, si presenta il ds Roma: “Ci saranno correttivi in tutti i ruoli”. Su Anatriello…

In casa Messina si è presentato il ds Domenico Roma.

Queste le sue parole: “L’ambiente è depresso per la classifica e le vicissitudini accaduta a cavallo fra fine anno e l’inizio del nuovo e l’unica medicina che conosco è il lavoro e ce ne vuole tanto perché la situazione non è delle migliori, ma sono sicuro che ognuno di noi debba dare qualcosa di più per salvare la categoria”.

Sul mercato: “Il Messina in questo momento è poco appetibile per quanto accaduto negli ultimi mesi, ma chi viene qui sa che deve venire per fare qualcosa di importante che gioverà anche a lui. Non prenderemo svincolati se non in casi specifici, ma giocatori già pronti a cui serve solo ritrovare il ritmo partita”.

Spazio poi a dove intervenire con più urgenza: “In difesa siamo corti, in attacco pochini, ma anche a centrocampo ci saranno dei correttivi. Dobbiamo integrare la rosa per arrivare a un numero congruo di giocatori altrimenti sarà dura e probabilmente arriveranno giocatori che già conoscono la Serie C. Modica si è sentito abbandonato nella fase di transizione anche solo nella gestione dello spogliatoio, c’è stata tanta confusione e non mi sembra giusto dare colpe a chi si è trovato a gestire un gruppo da solo. Può darsi che i calciatori in procinto di uscire non andranno via”.

Su Anatriello: “La situazione è chiara, è un calciatore del Bologna in prestito al Messina e siamo noi a determinarne il futuro. Mi sono confrontato, ha offerte da tante società, ma deve fare il calciatore del Messina e credo ci siano i margini per riconfermarlo. La volontà del ragazzo farà la differenza, ci ho parlato e vedremo”.

Foto: Instagram Messina