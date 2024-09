Messina, Modica presenta le dimissioni. Ma il presidente Sciotto le respinge

Dopo il pareggio contro la Casertana, in sala stampa, il tecnico del Messina, Giacomo Modica ha presentato le dimissioni da allenatore.

Queste le sue parole: “Non attendo le vostre domande, sono venuto qui da voi solo per dire cuna cosa cioè che con effetto immediato non sono più l’allenatore del Messina. Mi dispiace per me, per quanto voglio bene alla città e a questi ragazzi, ringrazio il presidente per avermi messo in condizione di guidare questa splendida squadra, ma non torno indietro”.

Il presidente del club Pietro Sciotto avrebbe però respinto le dimissioni del tecnico: “Non solo le respingo ma gli rinnovo ancor più fiducia di prima”.

Foto: logo Messina