Messias, quanta ipocrisia: stop alle favole e a chi sa raccontare soltanto quelle

La favola è una, la puoi celebrare una volta (magari al primo gol in Champions, come abbiamo fatto), tuttavia diventa un esercizio ipocrita, patetico e forse un po’ offensivo tirarla fuori ogni dieci minuti. Ci riferiamo a Junior Messias, prima doppietta e primi due gol mercoledì in Serie A, sempre più protagonista dentro le rotazioni del Milan. Le parole di Stefano Pioli sono state eloquenti: nessuno ha regalato qualcosa a Messias, il club lo ritiene all’altezza. Non a caso vi avevamo raccontato che il Milan lo stava seguendo da giugno e lo ha chiuso nelle ultime ore della sessione estiva di mercato soltanto perché la proprietà stava cercando un profilo più giovane, nel rispetto della linea societaria. Ma quando è sfumato Faivre, il Milan è andato dritto su Messias. Stop alle ipocrisie: le favole sono altre e lasciamole a chi sa raccontare soltanto quelle.

