Messias: “L’esperienza in Champions la porterò sempre con me. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra”

Junior Messias ha parlato al canale ufficiale del Milan: “Sapevamo che era un partita difficile, vincere contro il Liverpool non è facile. Ci tenevamo, abbiamo fatto di tutto per portare a casa la vittoria. Dobbiamo guardare avanti e continuare a giocare come stiamo facendo. Abbiamo dimostrato di essere una grande squadra, forte. Possiamo pensare in grande. In Champions è stata una bella esperienza, ho giocato contro due top club che hanno fatto strada in Champions. La porterò sempre con me”. Sugli infortuni: “Le lesioni, dopo il ritardo di preparazione fisica ed atletica, hanno ritardato il mio rientro, ma lo staff mi ha aiutato tantissimo. L’Udinese? Le altre squadre contro il Milan fanno le partite della vita, quindi dobbiamo pensare a giocare come sempre facciamo”.

FOTO: Twitter Lega