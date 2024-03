Messias: “Insulti razzisti nel calcio? Fanno male, possono portare anche alla morte”

Intervistato da Sky , Junior Messias, attaccante del Genoa, ha parlato del problema del razzismo nel mondo del calcio.

Queste le sue parole: “Purtroppo sono cose che stanno capitando spesso. È capitato in Serie A, è capitato in Spagna. A volte la gente colpisce senza sapere cosa sente un’altra persona. Noi siamo calciatori ma prima di tutto siamo esseri umani, abbiamo una vita come tutte le persone. Le persone, prima di fare un insulto razzista devono pensarci bene, il razzismo può portare anche alla morte”.

Foto: Instagram Genoa