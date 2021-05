Messias: “Il mio futuro? Non parlo di mercato, mi concentro su queste tre partite”

Intervistato ai microfoni di Sky Sport, Junior Messias ha parlato anche del suo futuro: “Non abbiamo niente da chiedere al campionato, ma vogliamo entrare in campo per vincere. Possiamo arrivare penultimi, possiamo raggiungere questo obiettivo che ci è rimasto. Spero di fare una buona prestazione per poter aiutare la squadra. Non parlo di mercato, mi devo concentrare su queste tre partite”.

Foto: Twitter Crotone