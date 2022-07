Messias: “Gli obiettivi? Continuare a vincere e fare una buona Champions”

Junior Messias, esterno offensivo del Milan, ha parlato a Sky dopo l’amichevole vinta dai rossoneri in Austria per 5-0.

Queste le sue parole: “Stiamo prendendo il passo giusto anche se non siamo al massimo della condizione. Stiamo lavorando per crescere e speriamo di arrivare al top per l’inizio di campionato. Gli obiettivi? Siamo il Milan, quindi vincere. Vogliamo ripeterci in Italia e fare meglio in Champions. Già lo scorso anno abbiamo fatto un grande girone e non era facile, ma quest’anno dobbiamo fare meglio. Adli e Origi si sono integrati subito. Noi vogliamo continuare a vincere, personalmente voglio fare meglio dello scorso anno”.

Foto: twitter Serie A