Messias: “Essere il numero 10 del Genoa è un onore e un orgoglio. Ruolo? Gioco dove decide il mister”

Junior Messias, attaccante del Genoa, ha parlato a Radio Serie A, soffermandosi sul momento dei grifoni.

Queste le sue parole: “La numero 10? Ho voluto prendere questo numero perché volevo tornare a essere il Messias che gioca con il sorriso, che va in campo per giocare il calcio brasiliano, come una volta. Purtroppo oggi la maglia n°10 ha perso quella magia che c’era una volta, io la indosso con responsabilità e sono felice di indossarla cercando di dare sempre il massimo; anche quando non ho la palla, voglio aiutare la squadra in ogni momento”.

Sul cambio di ruolo: “Il cambio di ruolo? Ho iniziato da esterno destro, come ho fatto anche al Milan, poi ho imparato alla Pro Vercelli a fare la mezzala, anche se non sono riuscito a giocare, lì Grassadonia mi ha insegnato a farla, come ho fatto a Gozzano e anche con Stroppa; quando mi sono espresso meglio giocando dietro la punta. Quest’anno ho fatto anche l’esterno sinistro: io metto sempre l’impegno, cerco sempre di aiutare, ci sono dei momenti in cui bisogna cambiare modo di giocare, sono sempre a disposizione. Se devo gioco anche in difesa, per me giocare è sempre un piacere”.

Sul momento: “Nonostante gli infortuni abbiamo fatto bene, abbiamo perso tanti punti negli ultimi minuti e a oggi potevamo avere 10-15 punti in più e lottare per qualcosa di diverso, ma va bene così, siamo contenti e dobbiamo solo crescere. Ho due anni di contratto con eventuale opzione di rinnovo, poi vediamo, ma sono felice e quello che conta è il presente”.

La prossima partita contro il Frosinone: “Non sarà facile, hanno giocatori di talento, ma noi dobbiamo fare quello che abbiamo sempre fatto; se giochiamo da genoa come abbiamo sempre fatto avremo un risultato positivo”.

Foto: Instagram Messias