Messias: “C’è ancora tanto da scrivere. La dedica? A tutti coloro che hanno creduto in me”

Junior Messias, autore del gol vittoria al Wanda Metropolitano per il Milan contro l’Atletico Madrid, ha parlato così ai microfoni di Prime Video: “Sono molto contento della prestazione e soprattutto delle vittoria. Avevamo bisogno di uscire da qua con i tre punti per essere ancora vivi nella competizione. Dobbiamo ancora lavorare, c’è ancora tanto da scrivere”.

Ci racconti il gol?

“E’ stata una cosa di istinto. Ho iniziato la giocata, poi è arrivato il cross e non c’ho pensa due volte. Ero sereno di testa e quando sei sereno di testa puoi fare grandi cose”.

Hai fatto anche il fattorino. Questa è la consegna più importante che hai fatto?

“Sì. La cosa più importante che mi è successa finora. L’umiltà deve essere una costante. Non puoi abbatterti quando ci sono le critiche e non devi esaltarti quando ci sono i complimenti. Bisogna continuare con l’equilibrio giusto”.

A chi dedichi questo gol?

“Alla mia famiglia e ai miei amici in Brasile. Ma soprattutto a chi mi dato fiducia di portarmi al Milan e ha creduto in me. Venivo da un percorso diverso da altri. Dedico questo gol a loro”.