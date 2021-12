Messias: “Avevo più paura a giocare in Serie D che oggi in Champions League”

Junior Messias, attaccante del Milan, ha rilasciato una lunga intervista a StarCasinò Sport. Ecco alcune delle sue dichiarazioni:

“Il gol di Madrid contro l’Atletico in Champions? È stato bellissimo. La palla era morbida, avevo solo il portiere davanti, mi sono detto: “Qua faccio gol”. Ho avuto modo di pensarci (ride, ndr) perché la palla è arrivata proprio morbida, ho avuto il tempo per saltare nel modo giusto e fare gol”.

Cosa ti ha insegnato il calcio del Casale, del Chieri, del Gozzano rapportato poi a questi livelli?

“Di avere tranquillità. Ti dico la verità, avevo più paura di giocare in Eccellenza o in Serie D. Avevo quel brivido, quella pressione, più allora di adesso che faccio una partita in Champions League contro avversari più forti”.

Foto: Twitter Lega Serie A