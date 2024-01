Messias: “Al Milan troppe pressioni, giocavo per non sbagliare. Al Genoa per tornare quello del Crotone”

Durante l’intervista concessa al Secolo XIX, il centrocampista del Genoa, Junior Messias, è tornato a parlare dei suoi anni in rossonero: “Al Milan non è che non hai gioia di giocare, sei al top del top, però lì mi sono reso conto di scendere in campo per non sbagliare. Sono stato criticato in quel periodo e se mentalmente ti concentri su quello alla fine poi sbagli. Volevo tornare a essere quello del Crotone e ho pensato che il Genoa potesse permettermi di tornare a essere quel giocatore lì”.

Foto: Instagram Messias