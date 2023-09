Messi: “Voglio giocare la prossima Coppa America. Mondiale? Gli anni sono passati, dipenderà da come mi sento”

Durante l’intervista concessa ai microfoni di Olga en Vivo, il fuoriclasse dell’Inter Miami e della Nazionale argentina, Lionel Messi, ha così parlato delle prossime competizioni che vedranno impegnata l’Albiceleste “Voglio arrivare alla prossima Coppa America in buone condizioni. Dopo vedrò a seconda di come sto. Non ci penso ancora. Gli anni sono passati e dobbiamo vedere come mi sento. Lo vedrò giorno per giorno”.

Foto: Instagram Inter Miami