Messi: “Vogliamo vincere il titolo. Record di Pelé? I titoli individuali non mi interessano”

Leo Messi ha parlato in conferenza stampa dopo il successo sull’Ecuador, che lo ha visto protagonista con la rete del 3-0.

Queste le parole dell’argentino: “E’ stata una partita molto dura, sapevamo delle difficoltà che può procurarti l’Ecuador, è una squadra molto insidiosa, con giocatori veloci, forti fisicamente. L’importante era sbloccare la gara e infatti fino al gol di De Paul è stata davvero dura. La gara però è stata equilibrata fino al raddoppio nel finale. L’importante è essere arrivati in semifinale. Il record di gol di Pelé? I premi individuali sono secondari. Siamo qui per altro, per provare a vincere il torneo. Abbiamo un obiettivo e lotteremo per questo. Ora sfida alla Colombia. Hanno giocatori forti ed esperti e sarà una bella semifinale”.