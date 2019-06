Messi: “Vinco con l’Argentina e mi ritiro. CR7? Manca al Real. Su Guardiola e Neymar…”

Leo Messi, stella del Barcellona, ha rilasciato un’intervista a Fox Sports, direttamente dal ritiro dell’Argentina. La Pulce ha parlato anche di Cristiano Ronaldo: “Quando andò via, dissi che perderlo avrebbe danneggiato il Real e si arrabbiarono. Ma sarebbe successo a tutte le squadre, un giocatore come lui manca alla Liga perché i grandi giocatori rendono migliore il torneo: cercavamo di superarci ogni anno e miglioravamo. La sfida tra noi due è stata positiva per entrambi, abbiamo sempre voluto migliorare noi stessi, ha reso la competizione ancora più forte essendo in Spagna, in un campionato molto importante. Futuro? Voglio ritirarmi avendo vinto qualcosa con l’Argentina: continuerò a lottare per questo sogno. Neymar? È un fenomeno, parlo sempre con lui, anche su WhatsApp. Guardiola? Pep è stato un insegnante unico per me, è un allenatore che anticipa tutto ciò che accade nel gioco”.

Foto: Mundo Deportivo