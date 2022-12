Messi vince l’ottavo premio come migliore in campo ai Mondiali. Superato CR7 anche come gol segnati nella Coppa del Mondo

Leo Messi, stella dell‘Argentina, ha vinto il suo ottavo premio Man of the Match ai Mondiali, superando il rivale del Portogallo, Cristiano Ronaldo, che ha sette trofei come migliore in campo. L’ex calciatore olandese Arjen Robben, con sei premi Player of the Match, è terzo nella lista. Messi, che ha segnato il suo terzo gol alla Coppa del Mondo FIFA di Qatar 2022 durante la partita degli ottavi di finale contro l’Australia, ha superato Ronaldo su un altro fronte nella stessa partita. L’attaccante del PSG, dopo aver segnato il suo nono gol assoluto in Coppa del Mondo, ha superato gli otto di Cristiano Ronaldo.

Foto: twitter Fifa World Cup