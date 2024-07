Messi: “Ultime battaglie per me, Di Maria e Otamendi”

L’Argentina è di nuovo in finale di Copa America. Dopo il 2-0 al Canada in semifinale, il capitano dell’albiceleste, Leo Messi, ha preso parola, ai microfoni di ‘Tyc Sports’, per commentare l’ennesimo traguardo raggiunto: “Godiamoci quello che stiamo vivendo come Nazionale, come gruppo. Non è stato facile per noi essere tornati in finale, competere ancora per essere campioni. È molto difficile e dobbiamo approfittarne, perché non è facile farlo e lo abbiamo fatto di nuovo. Io la sto vivendo come tutte le altre cose negli ultimi tempi: divertendomi molto ed essendo consapevole, come succede al Fideo e ad Ota, che queste sono le ultime battaglie”. Infine il fenomeno argentino ha così concluso: “È stata una Coppa difficile. Molto dura, con campi pessimi, temperature pesanti, difficile da giocare e con squadre molto difficili. Il fatto che siamo di nuovo in finale è qualcosa da evidenziare e celebrare. È la quarta finale consecutiva che giocheremo. facile a dirsi ma tutto il viaggio è stato durissimo. Godiamoci questo momento, un altro finale che, a Dio piacendo, possa finire come la precedente”.

Foto: twitter Copa America