Lionel Messi è il miglior giocatore della Coppa del Mondo in Qatar. La Pulce è stato l’autentico trascinatore dell’Albiceleste con sette reti messe a segno (due nella finale contro la Francia) appena una in meno del miglior marcatore Mbappé. Un riconoscimento scontato per il cammino in Qatar del fuoriclasse del PSG.

Foto: Instagram FIFA World Cup