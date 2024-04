Messi trascina l’Inter Miami contro Nashville: doppietta e assist per la Pulga

Seconda vittoria consecutiva in MLS per l’Inter Miami di Suarez e Messi. La squadra della Florida ha battuto nella notte il Nashville SC con un secco 3-1. Andata sotto dopo appena due minuti a causa dell’autogol di Negri, la formazione allenata da Gerardo Martino ha ribaltato il risultato proprio grazie ad una prestazione superlativa della Pulga, autore di una doppietta e dell’assist fornito a Busquets, in occasione del gol del vantaggio. Inter Miami che, dopo dieci partite giocate, si trova momentaneamente in vetta alla Eastern Conference a quota 18 punti, frutto di cinque vittorie, tre pareggi e due sconfitte.

Foto: Facebook Inter Miami