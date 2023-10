Messi torna in America col Pallone d’Oro. L’accoglienza dell’Inter Miami

Dopo l’ennesima notte magica della sua vita, Lionel Messi è già tornato in Florida. Il fuoriclasse argentino, che ieri ha ricevuto a Parigi il Pallone d’Oro 2023 (l’ottavo della sua incredibile carriera), è volato subito negli States per riprendere la preparazione in vista della prossima stagione. L’Inter Miami, ovviamente, ha voluto celebrare il successo del suo numero 10, che è stato accolto calorosamente dai compagni, dallo staff tecnico e dalla dirigenza. Per lui passerella d’onore e foto di rito con un cartoncino a forma di numero 8 tutto d’oro, autografato dai componenti della rosa.

Foto: Twitter Inter Miami