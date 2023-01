Messi torna a Doha: “Ancora non riesco a crederci. Che follia abbiamo vissuto”

A un mese esatto dalla finale del Mondiale, Lionel Messi è tornato a Doha, stavolta con il Paris Saint–Germain. Uno scalo programmato in visto della trasferta a Riyad, dove domani i parigini affronteranno una selezione di All Stars guidate da Marcelo Gallardo e capitanate da Cristiano Ronaldo. Il fuoriclasse argentino ha ripercorso le emozioni di questi ultimi 31 giorni: “È stato uno dei mesi più belli, ancora non riesco a crederci. Che follia abbiamo vissuto durante tutto quel percorso, concluso alzando la Coppa che tutti desideravamo tanto. Ovviamente essere campioni rende tutto più bello, ma che bel mese ho vissuto, quanti bei ricordi. Mi mancano i miei compagni di squadra, vivere giorno per giorno con loro, le chiacchiere, gli allenamenti. Quanto è stato bello vedere la mia famiglia vivere ogni giorno un’esperienza indimenticabile per tutti e quanto è stato bello andare alle partite e vedere la passione della gente nello stadio e in Argentina. Grazie a Dio per avermi dato così tanto. Sapevo che sarebbe successo ma quello che non potevo immaginare era quello che sarebbe successo dopo, la follia della gente durante i festeggiamenti. Beh, è ​​passato un mese da quando siamo… CAMPIONI DEL MONDO!!!”.

Foto: Instagram FIFA World Cup