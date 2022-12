Messi sui social: “L’ho sognato così tante volte, l’ho desiderato tanto. Ora è tutto vero. Non riesco a crederci”

Leo Messi ha festeggiato sui social la conquista del titolo Mondiale con l’Argentina.

Questo il suo pensiero: “CAMPIONI DEL MONDO!!!!!!! L’ho sognato così tante volte, lo desideravo tanto che ancora non cado, non riesco a crederci…… Grazie mille alla mia famiglia, a tutti quelli che mi sostengono e anche a tutti quelli che hanno creduto in noi. Dimostriamo ancora una volta che gli argentini quando combattiamo insieme e uniti siamo capaci di ottenere ciò che ci prefiggiamo. Il merito è di questo gruppo, che è al di sopra delle individualità, è la forza di tutti che combattono per lo stesso sogno che era anche quello di tutti gli argentini… Ce l’abbiamo fatta!!! FORZA ARGENTINA!!!!! Ci vediamo molto presto…

Foto: Instagram World Cup