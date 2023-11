Messi sugli scontri prima di Brasile-Argentina: “La polizia picchiava la gente a caso. Poteva essere una strage”

Leo Messi, capitano e stella dell’Argentina, è tornato sugli scontri prima di Brasile-Argentina, con la carica della polizia ai tifosi dell’Albiceleste.

Queste le sue parole: “Siamo tornati nello spogliatoio perché era il modo migliore per calmare la situazione, poteva finire in una strage. È stato brutto perché abbiamo visto come picchiavano la gente. Spiace dirlo, ma la polizia colpiav a caso. Pensi alle famiglie, alle persone che sono lì, che non sanno cosa sta succedendo e noi eravamo più preoccupati per questo che per giocare una partita che, a quel punto, era di secondaria importanza. Dopodiché, vincere questa partita in questo modo penso sia una delle vittorie più importanti che questo gruppo abbia ottenuto. È qualcosa di molto bello poter vincere qui in Brasile, dopo quanto sono stati forti in casa nel corso della loro storia”.

Foto: Instagram Argentina