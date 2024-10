Messi su Nico Paz: “Un giocatore che ha una testa impressionante”

L’Argentina di Messi e compagni travolge la Bolivia per 6-0. Tripletta di Leo, in rete anche Lautaro Martinez, Julian Alvarez e Thiago Almada. Nel post partita non sono mancate parole al miele da parte del capitano albiceleste per il subentrato Nico Paz fresco d’esordio:

“Nonostante l’età è un giocatore che ha una testa impressionante e spero che dalla nostra parte potremo aiutarlo a crescere . Oggi ha esordito, ha avuto minuti, ha giocato, si è divertito”. Penso che in questo “La squadra si sentirà a suo agio perché abbiamo molta palla, lui è cresciuto con quella e ha molta qualità”.

Foto: Instagram Paz