Messi: “Sto bene fisicamente. Ho preso una botta forte ed è per questo che ho fatto lavoro differenziato”

Leo Messi, in conferenza stampa, aggiorna tutti sulle sue condizioni fisiche. Ecco le sue parole: “Sto bene fisicamente, ho fatto differenziato perché ho preso un colpo ma niente di strano, solo una precauzione. Credo di arrivare in un gran momento, sia personale che dal punto di vista fisico, non ho alcun problema”.

Foto: Twitter Argentina