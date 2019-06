Messi: “Stagione stancante e frustrante a livello mentale. Coppa America? Non partiamo favoriti”

Leo Messi ha tenuto la sua seconda intervista in Argentina mentre prepara l’imminente Coppa America con la sua Nazionale. Ai microfoni di TyC Sports il numero 10 ha rivelato: “Ho terminato questa stagione più stanco e frustrato nella testa piuttosto che nel fisico per quello che è successo nelle ultime due settimane, soprattutto per l’eliminazione in Champions. Il fisico ha dovuto riposare, penso che sia uno degli anni in cui ho giocato meno minuti”. Sulla candidatura dell’Argentina per la vittoria finale ammette: “Stiamo andando con lo stesso entusiasmo e il medesimo desiderio di sempre, ma la realtà è che l’Argentina sta attraversando un processo di cambiamento. Per molti è la prima competizione ufficiale, ma ciò non significa che l’Argentina non cercherà la Coppa. Non siamo candidati come altre volte, ma cercheremo di vincere la Coppa America”.

Foto: Mundo Deportivo