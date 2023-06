Messi spiega: “Volevo tornare al Barça, ma non potevo lasciare il mio futuro in mano ad altri”

Lionel Messi ha rotto il silenzio e ha svelato la sua scelta per il futuro: l’Inter Miami. Durante l’intervista concessa al Mundo Deportivo e Sport, la stella argentina ha spiegato anche i motivi che lo hanno portato a rinunciare al suo ritorno al Barcellona e scegliere una nuova avventura in MLS: “Ci tenevo molto, ero molto entusiasta di poter tornare, ma, dopo aver vissuto quello che ho vissuto e l’addio che ho avuto, non volevo essere di nuovo nella stessa situazione: in attesa di vedere cosa stava per succedere e lasciare il mio futuro nelle mani di qualcun altro, per così dire”.

Infine: “LaLiga aveva accettato che mi iscrivessero e alla fine non si è potuto fare. Avevo paura che si ripetesse la stessa cosa e che dovessi anche correre come è successo, che dovessi venire qui a Parigi per stare a lungo in albergo con la mia famiglia, con i miei figli che andavano a scuola e stare ancora in albergo… Volevo prendere la mia decisione ed è per questo che non mi sono rivolto al Barça. Anche se mi sarebbe piaciuto, ma non si poteva”,

Foto: Instagram Argentina