Messi: “Se non avessimo vinto il Mondiale, non giocherei più in Nazionale”

Intervenuto ai microfoni di Tv Publica, Lionel Messi ha così parlato dopo aver siglato il centoduesimo gol con la maglia della Nazionale argentina: “Se non avessimo vinto il Mondiale non giocherei più in Nazionale. Ma oggi non posso lasciare, devo godermi tutto questo. A prescindere dal risultato, in Qatar mi sono divertito come mai mi era successo prima negli altri mondiali”.

Foto: Instagram Messi