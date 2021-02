Messi scrive un altro record: sarà il giocatore con più presenze del Barça in Liga

Quella di domani contro il Cadice sarà una partita storica (l’ennesima) per Lionel Messi, capitano del Barcellona, che batterà un altro record n blaugrana. La “Pulga” infatti, scendendo in campo, troverà la presenza numero 506 della storia in Liga con la maglia dei catalani, superando Xavi Hernandez, fermatosi a 505. L’argentino, che ha debuttato in Liga nel lontano 2004 contro l’Espanyol, batterà il record all’età di 33 anni, sette mesi e 26 giorni.