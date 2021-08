Messi: “Sarebbe bello tornare al Camp Nou con i tifosi”

Leo Messi, nella conferenza stampa di presentazione al Paris Saint-Germain, si è anche soffermato sul suo passato recente e sul suo futuro prossimo, parlando dell’addio al Barcellona e della possibilità di ritornare al Camp Nou da avversario. Ecco le sue dichiarazioni:

“Lacrime d’addio o di emozione? Non posso lasciare indietro quel che ho vissuto da un giorno all’altro ma dall’altra parte non vedo l’ora di iniziare una nuova tappa. Sono felice di essere qui, ho dovuto assimilare tutto nell’ultima settimana. Prima di andarmene da Barcellona ho detto a tutti i tifosi che sarei sempre stato grato per l’affetto ricevuto. Loro sapevano che avrei giocato in una squadra forte e competitiva. E non ho avuto dubbi a scegliere il Paris perché questo club vuole continuare a vincere e crescere. Sarebbe bello giocare a Barcellona, spero in uno stadio pieno. Ma sarebbe strano farlo con un’altra maglia addosso. Ma questo è il calcio, vedremo”.

Foto: Sito PSG