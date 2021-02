Messi salva ancora il Barça: fa 650 ed è 3-2 in rimonta al Betis

Alla fine è sempre Leo Messi. E il Barcellona evita un ennesimo scivolone in Liga. I blaugrana hanno vinto 3-2 in rimonta in casa del Real Betis Siviglia.

Iglesias al 38′ portava in vantaggio gli andalusi. Nella ripresa al 57′ Koeman inserisce il Diez e le cose cambiano. Dopo due minuti, al 59′, Messi trova il pareggio.

Al 68′ l’asso catalano propizia l’autorete di Ruiz per il vantaggio Barcellona.

Ma la fragilità dei blaugrana è ancora evidente e al 75′ Ruiz si fa perdonare e insacca il 2-2 stavolta nella porta giusta. Nel finale assalto dei catalani e all’87’ Trincao trova il 3-2 finale.

Per Messi rete 650 in carriera e Barcellona ancora salvo: in classifica è di nuovo secondo a 43 punti insieme al Real Madrid.

Foto: Twitter Barcellona