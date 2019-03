Messi: “Ronaldo e la Juve impressionanti, mi hanno sorpreso. Ora ai quarti…”

Leo Messi, assoluto protagonista della vittoria del Barcellona contro il Lione, ha parlato così ai microfoni di Movistar+ al termine del match: “Quello che hanno fatto ieri Cristiano Ronaldo e la Juve è stato eccezionale, impressionate. Per me una grande sorpresa perché credevo che l’Atletico avrebbe retto meglio. La Juve è passata, è molto forte e per Cristiano è stata una notte magica con tre gol. Chi vorrei ora ai quarti? Ci sono squadre molto buone: City, Juventus, Ajax, che ha una grande squadra di giovani ragazzi che non hanno paura di nulla, ma anche il Liverpool”.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona