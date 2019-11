Messi rivela: “In carriera ho chiesto di scambiare la maglia a un solo giocatore”

Leo Messi, stella del Barcellona, è intervenuto ai microfoni di TyC Sports confessando di aver chiesto la maglia a fine partita ad un solo giocatore in tutta la sua carriera Queste le parole della Pulce argentina: “Non chiedo mai di scambiare la maglia a fine partita, ma in carriera mi è successo una volta: ho chiesto la maglia a Zidane. Se c’è un argentino, la scambio con lui, ma, a meno che qualcuno non me lo chieda, non la chiedo a nessuno”, ha confessato Messi.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona