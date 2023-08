Messi: “Ritiro? Non ci penso, ma voglio continuare a giocare finché potrò”

Leo Messi è stato intervistato da Tony Cherchi per Apple TV. L’argentino ha parlato anche del suo possibile ritiro futuro: “Ancora non ci penso, sono onesto. Mi piace giocare, mi piace stare con la palla in campo, gareggiare, allenarmi. Non so quanto giocherò ancora, ma penso che cercherò di approfittarne finché potrò. Penso che per dopo ci sia tempo per pensare, analizzare e scegliere. Oggi la cosa più importante è godersi ciò che resta, qualunque esso sia, può essere poco o tanto. Godetevi al massimo come sto facendo io adesso. Godetevi ogni momento, soprattutto perché questo non ritorna e quindi non voglio rimpiangere nulla”.

Foto: Facebook Inter Miami