Messi risponde a Van Gaal: “Vende fumo. Le sue squadre sanno solo tirare pallonate”

L’Argentina vola in semifinale battendo l’Olanda ai calci di rigore. Ma la “partita” tra Messi e Van Gaal non sembra ancora terminata. Infatti, continua lo scontro verbale tra i due. Il ct degli Orange prima della gara aveva detto “sappiamo come fermare Messi, lo faremo di squadra, non è inarrestabile”. Poi il battibecco dopo il rigore del momentaneo 2-0. Ma non è finita qui. Secondo alcuni media argentini, Leo avrebbe cercato Van Gaal a fine gara, e ai microfoni nelle prime interviste dopo il match avrebbe detto queste parole: “Van Gaal vende fumo, dice che le squadre giocano bene ma sanno solo tirare pallonate”. Sempre davanti ai microfoni, un video pubblicato su gazzetta.it lo ritrae mentre si gira a brutto muso verso un interlocutore non inquadrato, apostrofandolo così: “Cosa guardi, scemo? Vai, vai, vattene di là”.

Foto: Instagram Argentina