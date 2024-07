Messi: “Rispettiamo la Colombia. Se non perdono da tanto tempo ci sarà un motivo”

Leo Messi, attaccante dell’Argentina, ha parlato a Fox Sports in vista della finale di Copa America contro la Colombia.

Queste le sue parole: “Abbiamo potuto vedere la partita Uruguay-Colombia. Sapevamo che sarebbe stata molto difficile con entrambe. C’è un motivo per cui la Colombia non perde da così tanto tempo, è una squadra che ha ottimi giocatori, intensità, velocità e dinamicità”

Sulla finale: “Le finali sono sempre partite diverse, cercherò di godermi questo grande momento con la squadra e ho fiducia nella nostra prestazione. Stiamo bene e siamo tranquilli, come lo siamo stati durante tutta la competizione”.

Foto: Instagram Argentina