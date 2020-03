Messi riporta il Barça in vetta (per ora): un gol della Pulce e Real Sociedad ko

Alla fine ci pensa Leo Messi. Un gol della Pulce, su calcio di rigore (concesso grazie all’intervento del VAR), al minuto 81, permette al Barça di superare di misura la Real Sociedad nel match valido per la 27esima giornata di Liga. Una gara difficile per la squadra di Quique Setien, che al Camp Nou a lunghi tratti fa fatica ad arginare gli avversari, vicini al gol in diverse circostanze. Poi, però, il penalty di Messi vale i tre punti e la vetta della classifica: blaugrana momentaneamente a più 2 sul Real Madrid, ma i blancos scenderanno in campo domani sera in casa del Betis per replicare alla vittoria del Barça e cercare di riprendersi il primato.

Foto: Twitter ufficiale Barcellona