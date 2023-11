Messi: “Ringrazio tutti gli abitanti di Miami, qui mi sento a casa. L’anno prossimo vinceremo ancora insieme”

L’Inter Miami ha celebrato l’ultimo Pallone d’Oro di Lionel Messi. L’argentino è stato festeggiato dal suo club e dai suoi tifosi durante un’amichevole tenutasi la notte scorsa contro il New York City FC. Prima della partita, l’ex PSG è uscito al centro del campo del DRV PNK Stadium con il premio in mano, illuminato solo dai cellulari dei tifosi. Queste le sue parole:

“Per me è meraviglioso poter condividere questo riconoscimento con voi. Voglio ringraziare tutti gli abitanti di Miami, non solo quelli presenti stasera, per aver accolto me e la mia famiglia. Mi dimostrate amore e mi fate sentire a casa. È una città piena di latinos dove mi sento a casa. Siamo insieme da poco tempo ma abbiamo già raggiunto grandi traguardi, tra cui il primo titolo nella storia del club. Non ho dubbi che la prossima stagione sarà ancora migliore, continueremo a divertirci e a vincere titoli”.

Foto: Twitter Equipe