Messi regala iPhone 14 d’oro ai componenti dell’Argentina

Lionel Messi festeggia ancora la vittoria del Mondiale con la sua Argentina, la Pulce ha commissionato trentacinque iPhone 14 d’oro 24 carati per ogni componente della staff della Nazionale. Oltre 200mila euro di spesa per il fuoriclasse di Rosario che ha voluto ringraziare, a modo suo, l’operato di ogni componente dell’Albiceleste. Ogni dispositivo è dotato di personalizzazione, nel caso dei calciatori è inciso nome e numero di maglia con il logo della Selección ben visibile. Il lavoro è stato realizzato dalla iDesign Gold, il cui CEO Ben Lyons ha aggiunto: “Lionel è uno dei clienti più affezionati di iDesign Gold. Si è messo in contatto con noi un paio di mesi dopo la finale della Coppa del Mondo. Voleva fare un regalo speciale a tutti i componenti della squadra e dello staff per celebrara la straordinaria vittoria. Non voleva però il solito regalo di orologi, così gli ho proposto iPhone dorati con incisi i loro nomi. L’idea gli è subito piaciuta”.

Foto: Instagram ufficiale iDesign Gold