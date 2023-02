Messi da record: superati i gol di Ronaldo nei cinque maggiori campionati europei

La stella argentina Lionel Messi si è resa nuovamente protagonista nel match di ieri sera tra il Paris Saint-Germain ed il Montpellier, terminata 3-1 a favore dei parigini. L’ex Barcellona ha messo a segno la rete del raddoppio al 72′ su assist di un ispirato Fabian Ruiz, la quale ha permesso ai rossoblù di insediarsi al comando della classifica, a +5 dal Marsiglia. E’ stata una serata incredibile per Messi, non solo per il gol realizzato, ma anche per l’ennesimo record superato. La pulce infatti ha siglato il gol numero 697 nei top cinque campionati europei, superando Cristiano Ronaldo fermo a 697 marcature. Una statistica che ad oggi il portoghese non potrà migliorare, poichè milita in Arabia Saudita nell’AL-Nassr.

Foto: Twitter Champions League