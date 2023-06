Messi: “Probabilmente Qatar 2022 è stato il mio ultimo Mondiale. Vedremo come si evolveranno le cose”

Lionel Messi a TV China ha parlato del suo futuro con la maglia dell’Argentina e della possibilità di giocare anche il Mondiale del 2026. Ecco le sue parole: “In realtà l’ho già detto qualche volta, credo di no. Credo che questo sia stato il mio ultimo Mondiale. Poi si vedrà come si evolveranno le cose, però al momento non credo che giocherò il prossimo“.

Foto: Instagram Messi